Frosinone-Parma 3-4, Vazquez: “Non stiamo facendo bene, ora continuiamo a vincere”

"Un gol che vale tanto. Non stiamo facendo un bel campionato, speriamo che questa vittoria ci dia fiducia". Lo ha detto Franco Vazquez , intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Frosinone , andata in scena venerdì sera allo Stadio "Benito Stirpe". Due le reti messe a segno dal Mudo in occasione della partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B , con la squadra di Fabio Pecchia che è riuscita a battere i padroni di casa per 4-3 nonostante la doppia inferiorità numerica.

"Oggi (ieri, ndr) il risultato è positivo e vogliamo continuare a vincere. Ci manca continuità nei risultati, stiamo lavorando per quello, manca ancora tanto nel campionato e ci aspettano partite importanti, speriamo che possa essere un passo in avanti. Abbiamo perso in casa, vincere dopo aver perso in casa fa piacere, soprattutto contro una squadra importante come loro che sta facendo un campionato così. Il secondo gol? C’era lo spazio per calciare, anche se non è il mio piede ma ci ho provato. Sono contento ma l’importante era vincere", ha concluso l'ex fantasista del Palermo.