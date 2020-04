Coronavirus, Faggiano avverte: “Difficile pensare di ripartire. Ci potrebbero essere complicazioni”

Daniele Faggiano chiede cautela.

Il direttore sportivo del Parma, intervistato ai microfoni di Rai Sport, si è espresso sull’idea di poter riprendere la stagione di Serie A, attualmente ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ex dirigente del Palermo però non sembra molto convinto della proposta, viste le conseguenze a cui potrebbe portare: “Ripartenza? Il problema non è tanto ripartire, ma finire. Se si dovesse ammalare qualcuno? Dobbiamo partire quando si può e dove si può, uniti in qualsiasi decisione. Senza poi lamentarsi o fare carte bollate. Io ho fatto il direttore sportivo del Trapani e ci siamo ritrovati a giocare tante gare con 40 gradi di domenica alle 15.00. Penso si possa giocare col caldo, come hanno fatto il Trapani o il Palermo. Cambieremo le abitudini, magari ci saranno stop ogni 20 minuti, ma sarà solo un cambio di abitudini”.

Chiosa finale sulla situazione in quel di Parma: “Vivendo a Parma vedo che la situazione non è buona, non è mai stata buona. Forse avevamo sottovalutato il virus tutti quanti e adesso siamo preoccupati. Sento di date che non saranno mai rispettate, per me era meglio non parlare e costruire qualcosa per il futuro”.

