Cittadella-Parma, Pecchia: “Sarà sempre la prossima la partita più importante”

Le dichiarazioni del tecnico del Parma

Mediagol ⚽️️

Seconda vittoria consecutiva per il Parma di Pecchia che, dopo aver battuto il Palermo, ha superato di misura in trasferta il Cittadella. Un successo prezioso per Vazquez e compagni che occupano la settima posizione in classifica in piena zona playoff. Al termine del match valido per la trentaduesima giornata di Serie BPecchia è intervenuto in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Nel secondo tempo siamo entrati in quella che era la partita, nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla o quantomeno di finire con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo accettato il lavoro sporco, il duello, la seconda palla e la guerriglia. Come atteggiamento faccio i complimenti ai ragazzi. Sarà sempre la prossima la partita più importante, questa ce la lasciamo alle spalle. Nella prima parte, soprattutto dopo il gol, avevamo delle situazioni molto chiare e molto limpide per raddoppiare. Nel secondo tempo abbiamo avuto solo situazioni di ripartenza sfruttate troppo male. E il Cittadella è rimasto in partita, con continue palle lunghe, seconde palle, ribattute. La linea difensiva si è comportata bene. In questi casi, quando ci sono le occasioni per raddoppiare, devi chiudere la partita. Da un punto di vista tecnico meno brillanti e meno puliti, ma l’atteggiamento è stato di spessore, contro una squadra che ti porta a giocare in questo modo“.

Chiosa di Pecchia su Camara: "E’ un giocatore in grado di ricoprire tanti ruoli, per me non è una sorpresa. E’ stato sempre impiegato a partita in corsa, ogni volta che viene chiamato in causa dimostra il suo valore così come devono fare tutti. Perché abbiamo bisogno veramente di tutti".