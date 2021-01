Atalanta-Parma, Liverani “Match proibitivo sulla carta, voglio una squadra compatta. Mercato? Ecco cosa penso”

Giornata di conferenza pre gara anche per Fabio Liverani.

Il tecnico gialloblù, in conferenza stampa, ha presentato la gara del “Gewiss Stadium” dove il Parma sarà impegnato in una trasferta difficilissima contro l’Atalanta, reduce dal pokerissimo rifilato al Sassuolo nel turno precedente. Momento sicuramente delicato per i ducali, fermi in classifica a quota dodici punti e con il presidente Kyle Krause che nella giornata di ieri ha dovuto incontrare due volte la dirigenza gialloblù per decidere le sorti del tecnico Fabio Liverani. Decisione che lo stesso Krause ha preso nel pomeriggio di ieri (lunedì, ndr) rinnovando la fiducia all’ex tecnico del Lecce.

Parma, fiducia a Liverani: l’ex Palermo guiderà i ducali contro l’Atalanta

Di seguito le dichiarazioni del mister dei ducali.

“Sulla carta è una partita proibitiva, ma c’è solo da lavorare e lo abbiamo provato a fare in un certo modo, nonostante le difficoltà. Dobbiamo tirare fuori le energie, questi momenti possono capitare ed ho detto ai ragazzi che se ne può uscire solo aiutandosi. La squadra è giù di morale, com’è normale che sia dopo aver perso due scontri diretti. Mercato? Parlarne oggi è fuori luogo, dobbiamo uscire da questa situazione a prescindere. Davanti potremmo fare qualcosa , ma dovremo uscirne prima da soli. Alla proprietà ho fatto nomi e caratteristiche, ma non li posso dire io” – queste le dichiarazioni del tecnico del Parma, Fabio Liverani