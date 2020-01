Atalanta-Parma, D’Aversa: “A Bergamo con umiltà, Inglese e Cornelius ci sono. Kulusevski è pronto”

Il Parma è pronto a ritornare in campo.

Domani pomeriggio sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena la sfida tra i ducali e l’Atalanta, che si affronteranno in occasione della diciottesima giornata di Serie A: i due club si affronteranno alla ricerca dei primi tre punti del 2020 con l’intento di mantenere la zona alta della classifica.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Andremo a Bergamo con umiltà, ma con la voglia di far risultato. Stanno lavorando benissimo sotto tutti i punti di vista, dentro e fuori dal campo. Hanno il miglior attacco del campionato e un potenziale importante, ma possono fare ancora meglio. Anche loro, come noi, hanno avuto problemi di infortuni nei momenti cruciali, ma domani saranno al completo Mercato? La società e il direttore sanno bene quello che c’è da fare e quello di cui abbiamo bisogno. Ma pensiamo solo alla gara di domani, provando ad affrontarla al meglio. Non sarà un impegno semplice, ma nel calcio tutto è possibile. Cornelius? Si è allenato con la squadra e sarà convocato, così come Inglese, che è più pronto fisicamente. Devo ringraziarli entrambi per essere rimasti qui a lavorare anche durante la sosta. Scozzarella si è curato fuori, non è ancora al 100%. Kulusevski? Dejan è riconoscente al Parma e pronto per la gara, continuerà a crescere e mostrare le sue qualità“.