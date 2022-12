Zeman: “Zero siciliane in Serie A? Palermo, essere quinta città d’Italia non basta”

"Non ci sono squadre siciliane in Serie A? Purtroppo. Ci eravamo abituati troppo bene con il Palermo in Serie A, con anche Catania e Messina. Son passati i tempi. Palermo è la quinta città d'Italia ma solo questo non basta: bisogna avere una buona organizzazione della società e fondi per poter fare miglioramenti. Delle squadre che ho già allenato in quale mi piacerebbe tornare? Tutte, per me. Mi sono trovato bene in tutte le squadre in cui sono passato in Italia. All'estero mi è andata un po' peggio per alcuni motivi".