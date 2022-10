Zauli-Mediagol: “Corini e i cambi di modulo? Rispondo così. Centrocampo e attacco…”

L'intervista esclusiva all'ex trequartista del Palermo, Lamberto Zauli

Perle di rara bellezza, prodigi balistici e lampi di genio dipanati sul rettangolo verde, Nonostante la parata di stelle che ha calcato il manto erboso del Barbera con la maglia rosanero sulla pelle, il profilo di Lamberto Zauli occupa da sempre un posto speciale nel cuore e nella mente dei tifosi rosanero.

Classe e personalità. Pagine indimenticabili scritte dal classe 1971 con la maglia del Palermo, e non solo, in una carriera brillante ma che non ha reso sufficientemente giustizia al suo incommensurabile e cristallino talento. Come Eugenio Corini, l'ex Vicenza e Bologna ha fatto il salto dal rettangolo verde alla panchina, distinguendosi in particolare nell'ultimo significativo biennio alla guida della Juventus Under 23. L'affannosa ricerca di identità e risultati del Palermo edizione 2022-2023 e le caratteristiche della rosa a disposizione di Corini tra i temi approfonditi da Zauli nel corso di un'interessante intervista concessa alla reazione di Mediagol.it.

"Frequenti cambi di modulo da parte di Corini? Sicuramente nel caso specifico credo che Corini sia subentrato a pochi giorni dall'inizio del campionato e il mercato è stato praticamente fatto nelle ultime settimane della sessione. La conoscenza reciproca non è sempre così immediata. Le partite servono per conoscersi e migliorare affinità ed affiatamento anche tra i giocatori stessi. É importante per loro capire le caratteristiche gli uni degli altri. Modulo? Nell'ultima partita era sotto e ha provato a dare più soluzioni per cercare di mutare l'inerzia e recuperare il risultato. Senza dubbio penso che durante la settimana ci sia continuità di lavoro in quello che si fa, i giocatori sanno benissimo come si prepara la partita e non penso che i cambi di modulo durante il match possano essere un disturbo per i giocatori".

"Centrocampo Palermo? Mercato giusto ed importante, specie in quel reparto. Stulac ha dimostrato di essere un playmaker di alto livello per la categoria e non solo. Saric ha gamba, qualità ed una percussione importante che ha messo in mostra ad Ascoli. Segre a Torino ha dimostrato qualità tecniche e tempi di inserimento. Il centrocampo del Palermo composto da buoni giocatori ma si deve diventare squadra. E squadra si diventa conoscendosi partita dopo partita. Un mese e mezzo credo sia anche poco per poter diventare squadra e per completare il processo di assimilazione dei concetti e conoscenza specifica tra i singoli".

" Assortimento del reparto avanzato? Di Mariano ha dimostrato negli ultimi anni di essere tra gli esterni offensivi più bravi della categoria. In Serie ha giocato sempre per vincere e penso che il Palermo abbia preso un giocatore importante. Brunori ha portato il Palermo insieme ai suoi compagni e al mister Baldini in B e gode di grande stima e fiducia dell'ambiente. Lui deve trasmettere questo ai compagni per cercare di risollevare la squadra. Il Palermo è stato costruito bene dai direttori, ci vuole tempo. Se Brunori avesse fatto il gol davanti al portiere contro il Sudtirol adesso staremmo parlando di altro. Il campionato di B è molto equilibrato. Io non penso che il Palermo dopo aver perso contro il Sudtirol sia una squadra in crisi. Un campionato è fatto di episodi e i giocatori devono sapere che ogni palla è fondamentale per cambiare le sorti di ogni partita e dell'intera stagione".