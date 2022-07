Zamuner: “Io al Palermo del City Group? Ecco la verità. Mi ha inorgoglito…”

"Il mercato? Adesso ci sarà una pausa di riflessione generale in attesa di qualche altro acquisto importante da parte delle squadre principali". Lo ha detto Giorgio Zamuner , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo della Spal : dal suo possibile, poi sfumato, approdo al Palermo targato City Football Group , al futuro di Paulo Dybala . Ma non solo...

"L'Inter deve fare spazio per arrivare a Dybala? Per tesserare un calciatore così importante c’è bisogno delle risorse giuste. Se anche l’Inter dovrà fare l’operazione dopo alcune uscite vuol dire che il momento di difficoltà è generale. Penso che alla fine si farà. Lo vedrei bene all’Inter", le sue parole.

JUVENTUS E SPAL - "La Juve sta cercando di migliorare la squadra. Lotterà per il vertice. Sta operando bene. Che Spal ho lasciato? Una società con i conti in ordine e dei calciatori giovani pronti per ritagliarsi uno spazio importante. Spero che quest’anno possa soffrire meno".