Volante (Misto): “Nessuna convenzione con SSD Palermo per stadio. Quanto incassa il Comune?

Questione “Renzo Barbera”, al Comune di Palermo i consiglieri di opposizione criticano il Sindaco.

Il Consiglio comunale e, in particolare, il settore risorse immobiliari, vuole vederci chiaro in merito alla complessa vicenda legata alla concessione dello Stadio alla SSD Palermo. Già a gennaio, infatti, a seguito del fallimento della vecchia società, era stata chiesta la restituzione della convenzione con l’US Città di Palermo affinché si potesse raggiungere un accordo con il nuovo club del duo Mirri-Di Piazza. I rosanero, intanto, hanno utilizzato la struttura per la stagione di Serie D, usufruendo la Hera Hora anche degli impianti pubblicitari ivi presenti, seppure non vi sia stata – secondo quanto affermato dai consiglieri comunali – nessuna concessione, né siano stati versati contributi nelle casse comunali.

La politica stoppa Mirri e il Palermo: “A che titolo concessione stadio e gestione pubblicità? Ipotesi danno erariale”

Claudio Volante, consigliere del gruppo misto, ha ripercorso i momenti che hanno definito la complessa vicenda: dalla restituzione dell’atto di concessione dell’US Città di Palermo alla stipulazione di una nuova convenzione. Passaggi di cui, tuttavia, il Consiglio comunale sembra essere rimasto all’oscuro.

“La restituzione dell’atto comporta che vi sia stata una risoluzione del precedente contratto il che comporta a sua volta che ci sia stato un verbale di riconsegna con l’inventario allegato, perché noi siamo all’oscuro di tutte queste vicende. Quello che sappiamo sono solo le vicende giornalistiche legate a Zamparini e company, ma poi non abbiamo idea di cosa sia accaduto successivamente. Le questioni sono assolutamente legate tra loro perché dopo la restituzione segue la consegna che viene fatta a questa nuova società, la quale in questo momento sta operando in forza di un verbale che è stato di immissione in possesso. Motivo per il quale questi atti sono fondamentali e indispensabili. Per questo abbiamo bisogno di confrontarci con la dottoressa Rimedio: questi atti, infatti, non sono svincolati. Poi vorrei capire quanto incassiamo noi come Comune per la pubblicità fatta nel corso dell’anno e se questi proventi vanno alla ditta che ne ha il possesso, possesso in ogni caso molto precario perché non c’è nessun titolo, né convenzione. Non posso che meravigliarmi della leggerezza con cui, il nostro Sindaco Leoluca Orlando, un esperto in diritto, possa avere sottovalutato un aspetto tanto importante. Il possesso di un bene immobile comporta tante responsabilità, come la custodia e la manutenzione. Io sono dunque convinto che questa questione non sia così semplice o così lineare: non si può restituire un atto senza avere contezza di tutto quello che sia accaduto nel frattempo. La scrittura risolutiva e la consegna dei locali com’è avvenuta? Io ho necessità di acquisire questi atti, come credo tutto il consiglio. Noi siamo responsabili dei nostri beni, non è il Sindaco che può disporne come vuole: noi diamo il controllo sul territorio, dobbiamo capire come sono andate le cose e a che titolo questi signori sono lì dentro”.