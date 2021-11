Vittoria Campo, l’ex Palermo non era vaccinata: l’esito degli esami tossicologici

Malore improvviso per l'ex calciatrice del Palermo Femminile, Vittoria Campo: l'autopsia svelerà la causa reale dell'arresto cardiaco

Lo scorso 2 novembre è scomparsa all'improvviso, all'età di 23 anni, Vittoria Campo , ex calciatrice del Palermo Femminile . Due mesi dopo la morte prematura del fratello Alessandro , di due anni più grande. Vittoria si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia, ma è deceduta poco più tardi. "Non una reazione avversa da vaccino come troppi sui social hanno subito decretato e qualche fonte ha dato ad intendere. Non un inspiegabile malore", scrive l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo".

"Era diventata un’altra persona", ha raccontato chi la conosceva. Il motivo? Dopo la promozione in Serie B conquistata con il Palermo Femminile, Vittoria Campo è stata costretta a smettere di giocare per un infortuno al legamento crociato del ginocchio. "Non era più lei - sarebbe filtrato dallo spogliatoio rosanero -, ma non ci siamo accorte che la situazione fosse così grave. Si era chiusa in sé stessa". Dopo la morte del fratello Alessandro e l'ennesimo infortunio, Vittoria aveva ricevuto una proposta: collaborare con una scuola calcio. Ma non ha mai iniziato, anche se in un primo momento sembrava pronta ad accettare.