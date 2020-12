Viterbese, Taurino: “Sarà complicato affrontare il Palermo, c’è solo un modo per contrastarli”

Il Palermo si prepara ad affrontare la Viterbese.

I rosanero nel pomeriggio di mercoledì 2 dicembre dovranno vedersela con la compagine laziale, l’obiettivo degli uomini di Roberto Boscaglia è quello di conquistare un’altra vittoria e raggiungere quota 18 in classifica. Intanto c’è la gara contro i gialloblu del tecnico Roberto Taurino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa.

“Dobbiamo trovare energie nuove ma al di là di tutto la vera risorsa deve essere quella mentale. Bisogna essere realisti e capire che il campionato è di una squadra che deve lottare per salvare una categoria che questa piazza stramerita. Bisogna lottare e bisogna soffrire. Quello che voglio vedere domani è una squadra. Una squadra per tutta la partita. Una squadra che affronta un match complicato con la voglia di fare bene. Se abbiamo tutto questo nella testa e nel cuore possiamo dar fastidio. Poi, ci può stare fare una bella prestazione e non vincere ma già questo sarebbe un ottimo risultato. Subito dopo cercheremo di migliorare la tecnica e la tattica, ma ci penseremo poi. Il Palermo? Dopo un avvio difficile ha ingranato e sarà molto difficile affrontarlo. Ripeto – ha detto Taurino dalle parole raccolte da tusciaweb.eu -, va affrontato da squadra ripartendo dall’ultima mezz’ora di domenica in cui almeno ha avuto una reazione. Servirà anche fortuna ma quella fortuna va cercata”.