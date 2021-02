VITERBESE-PALERMO, MARTIN E RAUTI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Viterbese–Palermo.

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la 27a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 12.30 allo Stadio “Enrico Rocchi”.

VITERBESE: 1 Daga; 6 Baschirotto, 3 Mbendè , 29 Camilleri, 19 Urso; 7 Simonelli , 4 Bensaja, 18 Salandria; 10 Palermo (C.); 11 Mendes Murilo, 20 Rossi.

Allenatore: Taurino.

A disposizione: 12 Bisogno, 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 13 Ricci, 14 De Santis, 16 Falbo, 17 Sibilia, 25 Adopo, 27 Menghi, 31 Besea, 33 Porru

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 16 Peretti, 15 Marconi, 4 Accardi; 27 Luperini, 18 De Rose, 8 Martin (C.); 23 Rauti, 17 Lucca, 7 Floriano.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 19 Odjer, 21 Broh, 24 Somma, 26 Marong

ARBITRO: Adalberto Fiero (Pistoria).

ASSISTENTI: Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) e Nicola Tinello (Rovigo).

QUARTO UOMO: Simone Galipò (Firenze).