VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica sera contro la Virtus Francavilla.

Alle ore 20.30, allo Stadio “Giovanni Paolo II”, andrà in scena la sfida valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo il successo conquistato contro la Cavese, che tiene vivo l’obiettivo settimo posto. Una prestazione tutt’altro che esaltante, quella offerta dalla compagine siciliana lo scorso weekend, da dimenticare in fretta sul piano tattico, tecnico e mentale.

Al cospetto della squadra di Colombo, il tecnico del Palermo dovrà fare a meno di ben nove calciatori: Almici, Corrado, Crivello, Lucca, Martin (attacco di gastroenterite), Odjer, Palazzi, Peretti e Somma. Tra questi, l’unico che rischia di non tornare a disposizione per i playoff è Almici. Anche Odjer, alle prese con un problema muscolare, potrebbe saltare l’inizio degli spareggi. Lucca, che ha ripreso da qualche giorno a lavorare con il pallone, invece, potrebbe recuperare per l’esordio.

Filippi: “Arrivare settimi cambia il mondo. Palermo sottovalutato? E’ un bene, la Primavera…”

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico. Scelte quasi obbligate.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità la linea difensiva; Doda e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Floriano e uno tra Kanoute e Silipo sulla trequarti con Rauti che completerà il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Virtus Francavilla e Palermo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Delvino, Marino, Caporale; Di Cosmo, Carella, Franco, Tchetchoua, Nunzella; Vazquez, Ciccone.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute (Silipo), Floriano; Rauti.

Indisponibili: Almici, Corrado, Crivello, Lucca, Martin, Odjer, Palazzi, Peretti, Somma.

Squalificati: nessuno

Filippi: “Attenzione massima, contro Virtus Fracavilla match determinante. Su Lucca e la formazione…”