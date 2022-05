Virtus Entella-Palermo, Volpe sfida Baldini: i segreti del prossimo avversario rosa

Il Palermo affronterà la Virtus Entella nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: la scheda dei liguri

Archiviata la pratica Triestina, il Palermo di Silvio Baldini prepara il doppio confronto con la Virtus Entella per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La gara d'andata è in programma martedì 17 maggio alle 20:30 in Liguria, il ritorno si disputerà invece al "Renzo Barbera" sabato 21 maggio alle 18:30.

La compagine di Chiavari ha concluso al quarto posto il girone B con 65 punti, gli stessi del Pescara classificatosi però in quinta posizione in virtù degli scontri diretti a sfavore. Nella prima fase dei playoff, l'Entella ha eliminato l'Olbia in gara secca dopo il pareggio maturato al "Comunale" di Chiavari, forte della miglior posizione in classifica rispetto ai sardi. Entrati nella fase nazionale, i biancoazzurri hanno affrontato il Foggia di Zdenek Zeman. Nella gara d'andata i satanelli hanno portato a casa la vittoria con la rete in extremis di Curcio, al ritorno l'Entella si è imposta per 2-1. Favoriti dalla posizione in classifica ottenuta al termine della regular season, i liguri sono approdati al secondo turno.

Terzo miglior attacco del proprio girone con 62 reti, dietro solamente ai "giganti" Modena (69) e Reggiana (72), la Virtus Entella cerca la promozione in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione. Esordio assoluto nel campionato cadetto nel 2014-15, i biancoazzurri hanno mantenuto la categoria per quattro stagioni fino al 18°posto nel 2017-18, con la retrocessione in Serie C. Da allora solamente un altro anno in B culminato con la retrocessione del 2021, con l'inserimento nel lotto delle partecipanti al girone B di Serie C.

Diversi calciatori d'esperienza e qualità nell'undici titolare del tecnico Gennaro Volpe. Nel 4-3-1-2, sempre utilizzato in stagione dall'allenatore campano, trovano spazio vecchie conoscenze dei maggiori campionati italiani. Primo fra tutti Matias Silvestre, difensore centrale, ex tra le altre di Palermo e Inter, che vanta ben 318 presenze in Serie A. Imprescindibile perno del quartetto difensivo è Michele Pellizzer, per lui 408 presenze tra i professionisti in particolare con la maglia del Cittadella, stagione sfortunata nella regular season con i biancoazzurri con sole 14 apparizioni. Altro veterano della compagine ligure è Andrea Paolucci, 35enne centrocampista con un passato in Serie B tra Ternana e Cittadella. Il compito di trovare la via della rete, nel tridente offensivo di mister Volpe è di pertinenza del numero 10 Andrea Schenetti, 9 gol e 9 assist in 30 presenze in stagione, che sarà però squalificato per la doppia sfida contro il Palermo a causa dell'espulsione rimediata contro il Foggia, e del capocannoniere stagionale Silvio Merkaj con 12 gol segnati in campionato. Ultimo, ma non meno importante, l'ex cagliaritano Daniele Dessena, 331 presenze nel massimo campionato.

Il doppio confronto con l'Entella vedrà infine la presenza di due ex calciatori biancoazzurri nella rosa del Palermo: si tratta del bomber Matteo Brunori e del portiere Samuele Massolo. Il primo ha militato nella scorsa stagione in quel di Chiavari collezionando 34 presenze e 4 gol, l'estremo difensore invece ha collezionato due stagioni con sole 17 apparizioni tra i pali.