Virtus Entella-Palermo, Baldini senza capitan De Rose: Damiani o Odjer? Il confronto

Di Nicolò Cilluffo

Match day. Il Palermo di Silvio Baldini scende in campo al Comunale di Chiavari contro l'Entella di Gennaro Volpe. La gara - in programma alle ore 20.30 - è valida per l'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C.

Chi non potrà dare il solito apporto in Liguria è Francesco De Rose. Il capitano della franchigia siciliana è stato squalificato dopo aver rimediato due ammonizioni nel doppio confronto con la Triestina. Nella regular season in sole due occasioni il nome dell'ex Reggina non è apparso nella lista dei convocati. Nel match d'andata contro il Potenza il classe 1987 è stato assente per squalifica e i rosanero si imposero per due a zero grazie ai gol di Fella e Silipo. Era ancora il Palermo di Filippi che soleva scendere in campo con il centrocampo a tre, in quell'occasione formato da Odjer, Luperini e Dall'Oglio. L'unica partita saltata, invece, da De Rose nel girone di ritorno è stata quella del pareggio casalingo contro la Fidelis Andria. Nella sfida con il record casalingo di presenze al Renzo Barbera in campionato fu Damiani a giocare al fianco di Dall'Oglio. L'unica circostanza in cui De Rose è, invece, partito dalla panchina con Baldini risale al brusco ko di Foggia in cui l'ex coach di Empoli e Carrarese non riuscì a livello tattico ad interpretare nel migliore dei modi la sfida vinta da Zeman per quattro a uno. In quell'occasione la coppia del tutto inedita fu formata da Odjer e Damiani.

Il peso specifico di De Rose all'interno dell'undici siculo è tangibile. Personalità, carisma e leadership a servizio dei compagni e di Silvio Baldini che, da quando ha preso il posto di Filippi, ha affidato al già capitano del Palermo lucchetto e chiavi del centrocampo rosanero. Dalla gara di Catanzaro, un totale di 1383' minuti più i centottanta ai playoff contro la Triestina. Metronomo di un reparto clou, saggezza calcistica infusa ai compagni ed esperienza nel leggere determinate situazioni per un profilo che, non a caso, ha più di sessanta presenze in Serie B.

Se, chi più chi meno, Filippi e Baldini hanno fatto fatica a far rifiatare De Rose un motivo ci sarà. E forse pure più di uno: "Chi al posto di Ciccio? Non ho ancora deciso, uno tra Damiani e Odjer. Non si scappa", così l'attuale tecnico del Palermo intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Entella. Al fianco di Dall'Oglio, dunque, è ancora in bilico il posto a sedere nell'aereo che tenterà di decollare direzione Renzo Barbera con un vantaggio nitido e lampante in vista del fight di ritorno.

In nessuna occasione Dall'Oglio e Odjer hanno fatto coppia dal 1' minuto con Baldini alla guida tecnica del Palermo. L'unico - già citato - precedente del tandem di interni formato da Dall'Oglio e Damiani risale al pareggio interno contro la Fidelis Andria. Su chiunque dei due, dunque, possa ricadere la scelta dell'allenatore originario di Massa sarà comunque una sorta di esperimento con meccanismi da rodare a gara in corso. Il favorito sembra essere il centrocampista ghanese che ha racimolato un totale di ventinove presenze in stagione, perlopiù subentrando a gara in corso. Damiani, dall'altra parte, è stato uno dei due acquisti della sessione di calciomercato invernale insieme a Mattia Felici. Il giovane calciatore di proprietà dell'Empoli è stato fortemente voluto da Baldini che l'ha già allenato a Carrara scovando in lui un talento in grado di collezionare ventisei presenze nel Girone A di Serie C. Poi l'exploit nell'Empoli in Serie B e l'approdo a Palermo dove ha faticato un pò ad ingranare a causa di un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto ai box per diverse settimane prima della firma con il club di viale Del Fante. Odjer o Damiani, è questo il dilemma che aleggerà nella testa di Baldini fino a poche ore prima rispetto all'inizio del match contro la Virtus Entella.