VIDEO Palermo, verso lo Spezia. Pigliacelli stupisce tutti: super gol in allenamento!

Con un destro potente dalla distanza, il portiere rosanero Mirko Pigliacelli ha gonfiato la rete in allenamento a Torretta, ricevendo i complimenti dei propri compagni. Tra i commenti al post pubblicato dal club di Viale del Fante, c'è chi proporrebbe l'ex estremo difensore della Pro Vercelli in cabina di regia, lasciando spazio a Sebastiano Desplanches che in Nazionale Under-21 non è ancora stato scalfito. Questo il video del gol del portiere titolare del Palermo: