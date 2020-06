VIDEO Palermo, “Un anno da aquile” raccontato da Roberto Crivello: “Ho realizzato un sogno”

“Un anno da aquile”.

Un nuovo format pensato per far raccontare la stagione, conclusasi di recente con lo stop definitivo al campionato di Serie D a causa dell’emergenza Coronavirus, ad alcuni dei protagonisti del nuovo Palermo, giocatori e sponsor. In questo primo episodio, il difensore Roberto Crivello ha tracciato un bilancio del suo primo anno in rosanero. Ma non solo; parola anche ad Aci Palermo.

Di seguito, il video in questione pubblicato questa mattina sul sito ufficiale del club di viale del Fante.

#iononmitiroindietro è l’hashtag con cui anche gli sponsor, come già gli abbonati del Palermo, manifestano la rinuncia a qualsiasi tipo di rimborso per la fine anticipata del campionato.