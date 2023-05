VIDEO Palermo, Mirri a Torretta: procedono i lavori per il centro sportivo. Le immagini

Dopo il rompete le righe a fine campionato di Serie B, causa il mancato raggiungimento dei playoff, il Palermo di Eugenio Corini si ritroverà dal 9 luglio al 4 agosto in ritiro in Trentino Alto-Adige .

Proseguono intanto spediti i lavori in quel di Torretta, comune della provincia palermitana in cui sorgerà il nuovo centro sportivo del club rosanero targato City Football Group. Come mostrato dal Palermo FC sui propri canali social, nella giornata di oggi 31 maggio il presidente Darrio Mirri si è recato in cantiere, in concomitanza con la semina di tutti i nuovi campi.