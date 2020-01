VIDEO Palermo-Marsala, gol al debutto: cross o tiro in porta? Riguarda la prodezza di Andrea Silipo

Tre a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Scosso da un finale del girone d’andata ben al di sotto dei propri standard e delle aspettative, il Palermo non poteva permettersi ulteriori passi falsi. Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Rosario Pergolizzi contro il Marsala, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Juan Mauri (dal dischetto) e nella ripresa da Christian Langella e dal neo-acquisto Andrea Silipo.

Una domenica da ricordare per il gioiellino classe 2001, approdato nel capoluogo siciliano solo lo scorso 30 dicembre in prestito dalla Roma. Una prodezza che non è certamente passata inosservata e che di fatto ha chiuso i giochi: cross o vera e propria perla balistica?

Di seguito, il video del gol messo a segno dal numero 30 rosanero in occasione della partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie D – Girone I.