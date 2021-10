VIDEO Palermo-Foggia, Filippi e Soleri in mixed zone: la conferenza stampa integrale

Le parole di Giacomo Filippi e Edoardo Soleri a margine della vittoria del Palermo ai danni del Foggia di Zeman

Il Palermo vince e convince contro il Foggia di Zeman. Tre gol, tre punti e terzo posto in classifica momentaneamente agguantato. A margine del match valido per l'ottava giornata del Girone C di Serie C sono intervenuti in conferenza stampa l'allenatore Giacomo Filippi e l'autore del terzo gol Edoardo Soleri. Di seguito, il video integrale della conferenza.