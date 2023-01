VIDEO Palermo, Corini verso l’Ascoli: la conferenza stampa del tecnico rosanero

Il Palermo a caccia del bis nel match in programma sabato pomeriggio contro l'Ascoli. Alle ore 14:00 allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca" andrà in scena la sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, la terza del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il successo per 1-0 ottenuto fra le mura amiche del "Renzo Barbera" ai danni del Bari di Michele Mignani.