VIDEO Palermo, Brunori si allena allo stage della Nazionale sotto la guida di Mancini

Primo allenamento per il primo gruppo di giovani convocati per il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che ha visto coinvolto anche il bomber del Palermo, Matteo Brunori. L'attuale capocannoniere della Serie B, insieme al marocchino Cheddira del Bari, tornerà disponibile per i rosanero già dal prossimo giovedì in vista della sfida del "Rigamonti" di Brescia. Questo il programma dello stage organizzato dalla Nazionale con la lista dei calciatori convocati.