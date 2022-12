Brunori, da Palermo a Coverciano: inizia lo stage azzurro. Il programma

Matteo Brunori ha raggiunto questa mattina Coverciano. L'attaccante del Palermo sarà impegnato oggi e domani presso il Centro Tecnico Federale. Uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale che chiuderà il 2022 azzurro. I giocatori convocati da Roberto Mancini saranno divisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare valevoli per la diciannovesima giornata di campionato, in programma lunedì 26 dicembre. Mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, invece, sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all'estero.