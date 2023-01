VIDEO Palermo-Bari 1-0: rivivi le emozioni dell’anticipo di Serie B. Gli highlights

Nell'anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B il Palermo di Eugenio Corini batte il Bari di Michele Mignani per 1-0. A siglare il gol vittoria per la formazione rosanero il centrale di difesa Ivan Marconi, al suo secondo gol consecutivo (il terzo stagionale), lesto a spingere in rete una palla vagante in area di rigore dei "galletti". Gara intensa e vibrante sotto una pioggia battente che non ha comunque inficiato sull'andamento della sfida andata in scena allo Stadio "Renzo Barbera".