VIDEO Cagliari-Palermo 2-1, gol e highlights: apre Segre, decidono Deiola-Lapadula

Il Palermo di Eugenio Corini perde in trasferta contro il Cagliari, ma resta in zona playoff a -1 dal settimo posto occupato attualmente dal Venezia. A passare in vantaggio proprio la compagine rosanero al minuto 16 del primo tempo con Jacopo Segre, al minuto 25 il gol dell'1-1 siglato da Alessandro Deiola. Nella ripresa, complice l'espulsione di Ivan Marconi, la rete del solito Gianluca Lapadula. Guarda gli highlights del match andato in scena sabato pomeriggio all'Unipol Domus, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B.