Vibonese-Palermo, Vitiello non ha dubbi: “In parità numerica avremmo fatto un’altra partita”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”.

Contro un avversario ostico ma non certamente irresistibile, peraltro in inferiorità numerica per mezz’ora abbondante dall’avvio di ripresa, il Palermo è riuscito a conquistare appena un punto contro la Vibonese. La compagine calabrese fin qui ha collezionato diciannove punti ed occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla top ten. Un avvio di stagione “ben oltre le più rosee previsioni”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Quotidiano della Calabria’.

Intervenuto ai microfoni della stampa proprio dopo la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il centrocampista Leandro Vitiello ha detto la sua sulla prestazione offerta dalla sua squadra contro gli uomini di Roberto Boscaglia. “In parità numerica avremmo potuto fare un’altra partita, ma va bene così, abbiamo conquistato un pareggio importante contro una squadra forte qual è il Palermo. Sono contento per aver avuto la possibilità di dare il mio contributo, sono stato fuori a causa del Covid, ma ora sto bene, voglioso di dare una mano a questo gruppo giovane”, sono state le sue parole, riportate dal noto quotidiano.

“La sfida contro l’Avellino? E’ l’ultimo match prima della sosta natalizia, affronteremo un’altra corazzata costruita per un campionato di vertice. Finora ce la siamo sempre giocata con tutti, sarà importante chiudere l’anno solare con un altro risultato positivo”, ha concluso il calciatore della Vibonese.