Vibonese-Palermo, uomini contati per Galfano: in tre fermi ai box, scelte obbligate per il tecnico

Poco più di ventiquattro ore e sarà Vibonese-Palermo.

“Vibonese, uomini contati per Galfano”. Titola così l’edizione odierna de ‘Il Quotidiano della Calabria’, che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”. Chi salterà la sfida contro gli uomini di Roberto Boscaglia è il centrocampista Pugliese, alle prese con un infortunio muscolare, così come Bachini, costretto ai box a seguito alla frattura del dito della mano sinistra: il centrale difensivo tornerà a disposizione soltanto a gennaio, dopo la sosta. Ma non solo; anche il giovane attaccante esterno Mancino difficilmente sarà inserito nell’elenco dei convocati.

Pochi dubbi e scelte obbligate, dunque, per il tecnico Angelo Galfano, che al cospetto della compagine rosanero confermerà l’undici sceso in campo domenica scorsa contro il Bari. Da verificare il modulo: è probabile che il tecnico della Vibonese riproponga il 3-4-3 “che ha dato risposte esaustive nelle ultime uscite, anche se non è escluso l’utilizzo di Statella, almeno dal primo minuto, in posizione più arretrata, sulla linea mediana del campo, per una sorta di 3-5-2”, conclude il noto quotidiano.

