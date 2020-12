Vibonese-Palermo, riecco Lancini: l’ex Brescia può riprendersi il posto in difesa. E Corrado…

“Occasione unica per riprendersi il posto in difesa”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sul possibile ritorno in campo dal primo minuto di Edoardo Lancini. Il turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo a Ivan Marconi, che salterà la gara contro la Vibonese, rilancia le quotazioni del numero 13 del Palermo. Uno dei protagonisti della rinascita rosanero, il classe 1994 nelle prime quattro partite dell’attuale campionato ha sempre trovato spazio. Poi, la positività al Covid lo ha costretto all’isolamento domiciliare e ad un lungo stop.

Uno stop che ha lasciato non pochi strascichi sul piano della condizione fisica. “Deve tornare gradualmente, per conformazione fisica e organica è uno che soffre i primi giorni di ritiro e di rientro. Ha bisogno di un po’ più tempo rispetto ad altri giocatori che hanno fibre muscolari diverse rispetto a lui”, aveva ammesso il tecnico Roberto Boscaglia poco dopo il suo rientro. Per questo motivo, nonostante la guarigione, Lancini è rimasto in panchina per ben cinque gare prima di prendere il posto di Marconi in occasione della sfida contro la Casertana. “Una sorta di passaggio di testimone in proiezione Vibonese”, si legge.

Intanto, chi dovrebbe tornare a disposizione di Boscaglia per la trasferta di Vibo Valentia è anche Nicolò Corrado. L’esterno classe 2000, che non è stato convocato per la sfida contro la Casertana a causa del riacutizzarsi di un fastidio alla coscia, è tornato nuovamente in gruppo.