Vibonese-Palermo, crocevia con vista playoff: la compagine rosanero in cerca di continuità, sfida insidiosa al “Luigi Razza”

Domenica 20 dicembre alle 15.00 andrà in scena il match tra Vibonese e Palermo.

La sedicesima giornata del Girone C di Serie C vedrà la squadra allenata dal tecnico Roberto Boscaglia impegnata nell’insidiosa trasferta di Vibo Valentia. Al “Luigi Razza”, la compagine rosanero andrà alla ricerca della continuità dopo la convincente prestazione offerta domenica scorsa, nel 2-0 contro la Casertana, tra le mura amiche del “Renzo Barbera”.

Pelagotti & Co. dovranno invertire il negativo trend esterno, che negli ultimi cinque match lontano dall’impianto di Viale del Fante, ha visto la squadra rosa conquistare soltanto 5 punti, frutto di una sola vittoria (2-1 a Castellammare di Stabia), 2 pareggi (contro Catanzaro e Ternana) e 2 sconfitte, a Foggia nella partita meno brillante di questo campionato, persa dai rosanero per 2-0 e nel 2-1 di Bisceglie, gara che ha fatto da triste preludio all’emergenza Covid-19 in casa rosanero.

Domenica pomeriggio, gli uomini di Roberto Boscaglia saranno chiamati ad offrire una prestazione che dia seguito ai progressi mostrati nell’ultima uscita, per consolidare il posizionamento fra le prime dieci in classifica, acquisendo al contempo slancio per insinuarsi in zona playoff.

Di contro la Vibonese, che nell’ultimo match in trasferta ha bloccato sullo 0-0 il Bari secondo in classifica, cercherà di far punti in casa, dove annovera un ruolino di marcia di tutto rispetto. Nelle ultime 5 sfide interne, i calabresi hanno collezionato 8 punti tra le mura amiche del “Luigi Razza”, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, rimediata contro la prima della classe, la Ternana, che il quel di Vibo Valentia ha strappato la vittoria proprio allo scadere del match, con un gol di Vantaggiato al 92′.

Sfida dunque sulla carta equilibrata e molto interessante quella che andrà in scena domenica contro i rossoblù, che in classifica occupano attualmente l’undicesimo posto, con 18 punti, ad una sola lunghezza dai rosanero. La squadra di Boscaglia precede i rivali al decimo posto in graduatoria, con un bottino di 19 punti all’attivo. Il bliz esterno alla formazione siciliana manca dal 12 novembre scorso (Juve Stabia–Palermo, 1-2, ndr).

I tre punti potrebbero costituire un viatico ideale per i rosanero in termini di entusiasmo e carica motivazionale in vista del prossimo esame di maturità contro il Bari, in programma il 23 dicembre, al “Renzo Barbera” prima della sosta natalizia.