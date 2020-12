Vibonese, Marson: “Palermo nel cuore, ma venderemo cara la pelle. Bari? Ecco la parata più bella”

E’ una delle grandi sorprese del Girone C.

Stiamo parlando di Leonardo Marson. Il giovane portiere della Vibonese, che nel corso della partita contro il Bari è riuscito a parare un rigore ad Antenucci, si appresta a sfidare il Palermo di Roberto Boscaglia. La sua ex squadra. In Sicilia, il classe 1998 ha giovato dal 2015 al 2018, difendendo i pali della Primavera rosanero. Poi, l’addio e la scelta di sposare la causa del Sassuolo prima di approdare alla corte di Galfano.

“Il rigore parato ad Antenucci? Lo avevo studiato ed è andata bene. Dopo il pareggio di Bari mi hanno scritto in tanti e qualche tifoso del Bari si e anche arrabbiato ma sono prevalsi i complimenti. La parata più bella è stata la deviazione del tiro di Antonucci finito sul palo. Ho spizzicato la palla e se ne sono accorti soli i miei difensori e Antenucci”, ha dichiarato Marson, come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta del Sud’.

“Palermo e stata una tappa importante della mia vita e non solo della mia carriera, ce l’ho sempre nel cuore. Un messaggio ai palermitani? Non so dirlo in dialetto: venderemo cara la pelle. Siamo un bel gruppo e questa e la prerogativa che ci contraddistingue. Viaggiamo tutti insieme verso lo stesso obiettivo, senza personalismi. Come dimostra l’abbraccio di domenica scorsa a Mengoni subito dopo il triplice fischio finale. Una sana rivalità che sta proiettando la Vibonese verso posizioni di classifica inimmaginabili a inizio stagione. stato un gesto bello, non scontato, ma rientra nella nostra ottica di gruppo”, sono state le sue parole.