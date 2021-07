Vecchio Palermo, squalifica per Facile e Bettini: inibizione per i due ex dirigenti

Pronunciato il definitivo verdetto da parte della Corte federale d'appello per il vecchio Palermo, che ha ufficializzato la squalifica di Emanuele Facile e Andrea Bettini

"La Corte federale d’appello ha inflitto sanzioni pari a un anno di inibizione per Emanuele Facile e sei mesi di inibizione per AndreaBettini, rispettivamente amministratore delegato e consigliere d’amministrazione dell’Us Città di Palermo". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio l'inibizione appena pronunciata dalla Corte federale d'appello nei confronti di ex membri del vecchio Palermo. I due dirigenti della società protagonista del fallimento, sono stati in attività in due fasi diverse dell'ultima stagione tra i professionisti dell'US Città di Palermo, rendendosi gli artefici di perdite economiche del club per oltre 30 milioni di euro. Una cifra monstre se si pensa alle condizioni finanziarie che ha vissuto la vecchia società prima del fallimento.