Vecchio Palermo, i procuratori battono cassa: avanzano oltre sei milioni di euro. Mascardi&C. a caccia di soldi

I procuratori avanzano crediti dal «vecchio» Palermo per 6.323.640,02 euro.

“L’Us Città di Palermo è stata una mangiatoia per diversi procuratori, specie quelli che Zamparini ha definito più volte «amici», ma il fallimento della società li ha lasciati con i conti in sospeso per operazioni mai del tutto saldate”, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

La Top Sport Consulting di Zoran Lemic è la società che, tra le varie operazioni, vantava 2,8 milioni per il trasferimento di Balogh, ma che ha anche curato il trasferimento di Quaison al Mainz. L’agenzia slava aveva fatto richiesta per 2.272.818,08 euro di crediti, venendo ammessa dal giudice come creditore semplice per 2.253.156,16 euro. Proprio Lemic fu tra quelli che ha portato in Sicilia diversi giocatori dall’est, insieme a Curkovic, la cui Al Geto D.o.o. non ha presentato istanze di insinuazione al credito, e all’italiano Riso, che con la Gr Sports è inclusa nel novero dei creditori semplici con crediti pari a 228.437,26 euro. Ma tra i procuratori il maggior creditore è Gustavo Mascardi colui che gestì l’affare Dybala, portando più volte Zamparini dinanzi al giudice per vedersi riconosciuti i diritti economici della transazione.

“La Pluriel Limited, società di Mascardi, ha chiesto di essere riconosciuta come creditore privilegiato per 3.349.530,12 euro. I curatori, invece, hanno contestato la richiesta di privilegio, «poiché l’istante non può essere annoverato tra i professionisti, trattandosi di una società», chiedendo inoltre il rigetto della provvigione «maturata a seguito della cessione del calciatore Dybala alla Juventus» in quanto si tratta di un credito non documentato e prescritto”, si legge. Ma il giudice declassò la Pluriel a creditore semplice, riconoscendogli una cifra pari a 2.668.708,88 euro.

Ci sono poi contenziosi che vanno avanti ormai da tempo come quello per cui Veljkovic, agente di Milanovic, portò il Palermo al Tas di Losanna nel 2014, anno in cui i rosanero furono condannati al pagamento di 1,25 milioni di euro. In questo caso il giudice riconobbe Veljkovic come creditore privilegiato, ammettendo la sua richiesta di 100 mila euro. Stesso importo per cui è stata riconosciuta come creditore semplice la società polacca Bmg, per l’affare Murawski.

La Admiral Partners, società che curava gli interessi di Franco Vazquez, chiese 650 mila euro di crediti privilegiati e 37 mila franchi svizzeri come crediti chirografari, ma è stata ammessa solo come creditore semplice per 759.581,72 euro. “In totale, i procuratori avanzano crediti dal «vecchio» Palermo per 6.323.640,02 euro. Oltre sei milioni soltanto dagli agenti e dalle società citate finora (con Mascardi e Lemic che da soli arrivano a 4,9 milioni di euro), a cui aggiungere altri procuratori italiani e non ammessi all’elenco dei creditori”, scrive il noto quotidiano.