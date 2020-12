Variante inglese Covid, l’assessore Razza: “Dal 14 dicembre più di 1000 cittadini sono rientrati in Sicilia dal Regno Unito”

Dall’Inghilterra arriva la notizia concernente la diffusione di una variante del Covid 19.

Coronavirus, la nuova variante inglese spaventa la Gb: “E’ fuori controllo”. L’Italia sospende i voli

C’è tanta preoccupazione in tutta Europa e non solo per tale situazione che si è scatenata solo da qualche giorno e che riguarda un’alternativa aggressiva del virus. La Sicilia è in allarme visto che dal 14 dicembre sono approdate nell’isola più di 1100 persone proveniente dal Regno Unito. Sull’argomento si è espresso l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, che ha dichiarato quanto segue.

“Sono 1.115 i cittadini che, dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito, di questi 636 hanno già effettuato il tampone molecolare prima di arrivare nell’Isola. Questi dati – dice Razza come riferito da palermotoday.com – sono stati estratti dagli uffici dell’assessorato regionale alla Salute e sono già nella disponibilità dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp per tutte le misure del caso contenute nella nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza”.