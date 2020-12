Coronavirus, la nuova variante inglese spaventa la Gb: “E’ fuori controllo”. L’Italia sospende i voli

Una nuova variante del Coronavirus spaventa la Gran Bretagna e non solo.

Nelle ultime ore, la Gran Bretagna ha informato l’Oms che la nuova variante del Covid rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale. Secondo il ministero alla Sanità britannico, Matt Hancock, la nuova mutazione individuata è “fuori controllo”. Ed è stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia. Lo ha reso noto l’Oms alla Bbc.

Ragion per cui, il governo olandese ha deciso di bloccare i voli in via precauzionale: “Il 20 dicembre, alle ore 06:00 locali, entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito – si legge in una nota -. Questo divieto rimarrà in vigore fino al 1 ° gennaio 2021 al più tardi”.

Ma non solo; se la Germania sta valutando di sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica, dopo la scoperta, anche il Belgio ha scelto di bloccare i collegamenti aerei e ferroviari con la Gran Bretagna. Lo ha annunciato il primo ministro, Alexander De Croo, come riporta la testata Le Soir. Il provvedimento, definito “precauzionale”, entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi per almeno 24 ore, poiché la valutazione scientifica sul tema è ancora in corso.

Pochi istanti fa, anche l’Italia ha deciso di sospendere i voli con il Regno Unito. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Seguiranno aggiornamenti…