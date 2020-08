Valente: “Vi racconto la mia carriera. Con Boscaglia e il Palermo posso migliorare. Ecco perché mi chiamano la ‘trottola’…”

La presentazione di Nicola Valente.

Dopo due stagioni trascorse con la maglia della Carrarese, il centrocampista classe ’91 ha accettato la proposta del Palermo, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera: la prossima stagione, Valente dovrà cercare di aiutare i rosanero con la sua esperienza a raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie B.

Durante il ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, il centrocampista di origini veronesi è intervenuto in conferenza stampa presentandosi così ai suoi nuovi tifosi:

“Trattativa? Ho fatto tanta gavetta dalla serie C2 a 17 anni fino alla D, ho sofferto tanto in quelle categorie lì e a 23 anni ho deciso di investire su me stesso e ho comprato il mio cartellino per entrare a giocare tra i professionisti. Trattativa? Il Palermo con mia grande sorpresa mi aveva già cercato qualche mese fa, io ho deciso di proseguire i play-off e quindi non volevo pensarci. Non appena si è concluso tutto ho subito accettato la proposta. Il girone C lo conosco abbastanza bene, quell’anno a Siracusa sono arrivato con tante speranze e ho trovato un mister che mi ha dato tanta fiducia; poi da lì ho fatto una scalata. Mi sento cambiato anche perché ho avuto la fortuna di avere allenatori bravi in piazze dove puoi formarti, adesso sono nella piazza migliore per poter fare il salto. Boscaglia? Penso che mi potrà aiutare a migliorarmi, ho firmato insieme al mister in pratica e sono davvero orgoglioso di essere allenato da lui. In qualche occasione mi chiamavano la trottola, forse perché sono un giocatore abbastanza veloce; prediligo sia la fase difensiva che quella offensiva. I numeri di gol e assist non sono quello che mi rispecchia perché sono un giocatore che predilige la fase difensiva, poi sono un po’ sulle mie e quindi sono meno appariscente. Conosco Boscaglia per fama, è un grande allenatore che ha fatto dei campionato importanti e adesso stiamo imparando a conoscerci pian piano. Una persona sicura del lavoro che fa, adesso avremo ancora tempo per conoscerci meglio così da poter dare il massimo per questa maglia“.