Valente: “Pensiamo alla prossima. Primo gol? Ecco il nostro segreto”

Termina con un successo la regular season di questo Girone C di Serie C per il Palermo.

Missione compiuta per i rosanero che, dopo il successo interno contro il fanalino di coda Cavese, tornano alla vittoria esterna per 1-3 contro la Virtus Francavilla nel match della trentottesima giornata del Girone C di Serie C e guadagnano il settimo posto in campionato che vale il primo turno da disputare tra le mura amiche. Dopo il vantaggio iniziale della formazione pugliese che al 21′ mette a segno il momentaneo 1-0 grazie alla rete siglata da Nunzella, a decidere la gara per la formazione rosanero, le due reti siglate da Nicola Valente al 30′ ed al 41′, che in questa regular season raggiunge quota cinque marcature con la maglia rosanero. Al 59′ il gol che mette il sigillo alle ostilità al “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, siglato da Andrea Silipo, su assist di Andrea Saraniti. Palermo che guadagna una vittoria esterna importantissima con tre punti preziosissimi in vista dei prossimi playoff che in base ai risultati emersi dall’ultimo turno di questo campionato, la compagine rosanero disputerà a partire già da domenica 9 maggio al Renzo Barbera, contro il Teramo.

Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico dall’autore della doppietta che ha ribaltato il risultato di questa sera Palermo, il numero 14 rosanero Nicola valente, in conferenza stampa dallo stadio “Giovanni Paolo II”.

“Abbiamo sofferto nei primi minuti perché comunque avevamo di fronte una squadra ben quadrata con un bravo allenatore, però siamo stati molto bravi a gestire il gol di svantaggio e a riportare la partita sui binari giusti.

Il nostro primo gol è arrivato dopo che l’abbiamo provato molto in allenamento. Il secondo gol ci ha portato un po’ più di fiducia. Son felicissimo per questa doppietta perché arriva per me in un momento speciale, questa squadra ha sofferto tanto durante l’anno in certi momenti ma ha saputo rialzarsi alla grande. I gol e i tre punti li dedico a tutti i tifosi che purtroppo non possono venire allo stadio, ai miei compagni e alla società.

Adesso pensiamo soltanto alla prossima partita. Sappiamo che il Teramo si presenta come una squadra molto forte costruita per vincere, noi faremo come abbiamo fatto anche oggi, lavoreremo in settimana per portare a casa la vittoria senza pensare al doppio risultato utile. Dovremo andare in campo con umiltà ma anche con la giusta cattiveria perché noi nelle partite importanti abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi che sa tirarsi fuori dai momenti duri. Arriva quindi un momento importantissimo: continueremo a lavorare come abbiamo fatto da un bel po’ di settimane a questa parte, lavorando tanto. Queste sono partite che ti fanno sentire un giocatore, il Palermo si merita tutto questo e noi lo faremo per il Palermo.”