Valente: “Palermo treno importante, non è una piazza da Serie C. L’obiettivo per l’anno prossimo…”

La presentazione di Nicola Valente.

Dopo due stagioni trascorse con la maglia della Carrarese, il centrocampista classe ’91 ha accettato la proposta del Palermo, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera: la prossima stagione, Valente dovrà cercare di aiutare i rosanero con la sua esperienza a raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie B.

Durante il ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, il centrocampista di origini veronesi è intervenuto in conferenza stampa presentandosi così ai suoi nuovi tifosi:

“Cinque stagioni di fila ai play-off, col Palermo adesso vuoi vincere? Penso che ogni giocatore punti ogni anno a fare sempre meglio e quindi il sogno è sempre quello di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pronti per l’inizio del campionato, poi nel corso del tempo si vedrà. Sono arrivato per cinque anni ai play-off, adesso spero a livello personale di fare di più. Palermo è un treno importante della mia carriera, a Carrara è stato il mio anno migliore ma appena ho ricevuto la chiamata del Palermo non avrei potuto mai rinunciare. Ho subito accettato e già l’indomani ricordo che sono partita alla volta della Sicilia“.

Sarà uno step molto prestigioso per la sua carriera: “Posso confermarti di aver sentito diversi calciatori o allenatori che sono passati anche da Palermo, ho parlato con Berti che mi ha sempre augurato di venir a giocare qui. Mi ha chiamato anche mister Baldini che era contento per me, partiamo dal presupposto che questa non è una piazza di Serie C e quindi non posso che essere onorato di essere qui. Ruolo? Nel corso della mia carriera ho sempre ritenuto che l’allenatore doveva decidere dove farmi giocare, io nasco a sinistra o per meglio dire sull’esterno anche se ho giocato anche qualche gara da ala destra. Sono qui per allenarmi e dare il massimo, sarò ben lieto anche di fare il difensore o la prima punta se il mister ne sarà lieto“.