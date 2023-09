Valente: “Giocare nel Palermo un vanto! Sette punti importanti, mi inorgoglisce…”

"Sto meglio adesso , fortunatamente abbia avuto questa sosta che ci ha dato la possibilità di rifiatare un attimo. Ho avuto un piccolo sovraccarico muscolare e quindi siamo riusciti a gestirlo al meglio e spero di essere disponibile al più presto per la squadra e per il mister. Essere il giocatore che è da più tempo qui a Palermo mi inorgoglisce molto, vuol dire che a questa città ed a questa squadra ho dato qualcosa, io sono felicissimo di stare qui da tutti questi anni e spero di proseguire ancora il mio percorso con questa maglia. Penso che chi scende in campo con questa maglia non abbia bisogno di chissà quali stimoli per onorarla al meglio, essere un giocatore del Palermo è un vanto e lo è ovviamente anche per il sottoscritto. In tutti questi anni ho cercato di dare il mio contributo in qualsiasi momento, anche magari avendo delle mie difficoltà nel percorso a livello fisico ed anche mentale in alcuni momenti, però sono contento di aver fatto tutto ciò. Come detto in precedenza dal mister e dal direttore, nella nostra squadra ci sono soltanto titolari, ognuno di noi si deve sentire tale perché comunque le squadre che vogliono e puntano a fare un campionato di vertice devono avere questa mentalità. Ogni giocatore deve essere sempre disponibile e sentirsi a tutti gli effetti un titolare. Noi dello zoccolo duro degli anni scorsi abbiamo dato una mano ai nuovi arrivati, comunque sono giocatori che non hanno certo bisogno di ambientarsi poiché sono elementi anche a livello caratteriale di alta caratura, quindi siamo molto felici di averli con noi perché alzano il livello della squadra. Sette punti in tre gare è un bottino importante, ma non dobbiamo adagiarci su questi risultati, anzi devono permetterci di lavorare al meglio, con uno spirito ideale per proseguire la stagione nel migliore dei modi".