Ulivieri: “Serie B estenuante. Palermo? Tifosi straordinari, è una delle favorite”

"È difficile decifrare la Serie B dalle prime giornate". Lo ha detto Renzo Ulivieri, intervistato ai microfoni della "Gazzetta del Sud". "La Serie B è un torneo lungo, estenuante, in cui figurano squadre che possono partire dopo le prime 5-6 giornate. Oppure scattare e alla distanza, rallentare. Se si sono fatte mosse di mercato sbagliate, si capisce presto. Il Bari ha cambiato poco, negli ultimi playoff si sentiva già in A. Tra le sorprese vedo lo Spezia, che ha iniziato male: dopo la sosta potrà riprendersi, visto che ha tutte le carte in regola per farlo", le sue parole.