Valente: “Felice per il gol, stop vissuto male. Coppa Italia importante”

Le dichiarazioni del post-partita del numero 30 rosanero, Nicola Valente, al termine della sfida di Coppa Italia, Palermo FC-Monopoli, gara valevole per il secondo turno del torneo di Lega Pro , vinta dalla compagine di Giacomo Filippi

Vittoria meritata della compagine rosanero che supera il secondo turno del trofeo di Serie C ed accede agli ottavi, dove incontrerà la vincente tra Catanzaro-Catania. Rosanero in vantaggio con il gol di Giuseppe Fella, che realizza dal dischetto il gol del momentaneo 1-0, dopo il penalty concesso dal direttore di gara a seguito di un fallo subito dallo stesso ex calciatore di Monopoli, Avellino e Salernitana. Secondo gol del Palermo realizzato da Nicola Valente che concludendo con un tiro ad incrociare sul secondo palo dell'estremo difensore della formazione pugliese, realizza il gol del momentaneo 2-0 per la formazione rosanero. Nella ripresa, ancora una sbavatura della retroguardia siciliana che regala l'occasione all'attaccante della formazione biancoverde, Grandolfo il quale accorcia le distanze per il Monopoli portando il risultato sul definitivo 2-1.