Universitatea Craiova-Sepsi Sf. Gheorghe 2-2, Pigliacelli saluta con un pari, ora…

L'avventura di Mirko Pigliacelli in Romania, quanto meno indossando i guanti da portiere, si è conclusa la sera del 15 luglio 2022. L'estremo difensore ex Trapani e Pro Vercelli ha disputato la sua ultima partita in maglia biancazzurra nella prima giornata del massimo campionato rumeno, tra la sua Universitatea Craiova e Sepsi Sf. Gheorghe.