Calciomercato Palermo, Pigliacelli ok: ultima con il Craiova e arrivo in città

Il Palermo ha virtualmente il suo nuovo portiere: Mirko Pigliacelli, estremo difensore romano classe 1993. Giocherà questa sera la sua ultima partita con la maglia dell 'Universitatea Craiova nella sfida valida per la prima giornata della massima divisione rumena contro il Sepsi Sf. Gheorghe. Protagonista di quattro stagioni di assoluto livello tra le file del club rumeno, Pigliacelli vanta numerose brillanti esperienze di livello, nel panorama calcistico italiano. Due promozioni in Serie A ottenute con Sassuolo e Frosinone e numerosi campionati sulla cresta dell'onda con vari club di Serie B (Pescara, Trapani, Reggina).

L 'intesa tra la dirigenza rosanero, l'Universitatea di Craiova e l'entourage del portiere romano, era già stata di fatto raggiunta da oltre una settimana . Qualche intoppo formale e alcune lungaggini burocratiche, hanno tenuto l'affare in stand-by ma come già documentato dalla nostra redazione (LEGGI QUI) non vi erano particolari gap o distanze da limare tra le parti.

Pigliacelli arriverà in rosanero a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 300 e i 400 mila euro e firmerà con il club di viale del Fante un contratto triennale con scadenza a giugno 2025. L'ex Trapani dovrebbe ultimare le fisiologiche incombenze logistiche, trasloco e partenza per l'Italia, nel week-end, per poi giungere nel capoluogo siciliano presumibilmente nella giornata di lunedì per apporre la firma sul contratto e svolgere le rituali visite mediche che preludono al tesseramento.