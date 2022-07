Calciomercato Palermo, Castagnini blinda la porta: accordo per Pigliacelli. Le ultime

Palermo, ok Pigliacelli: ai dettagli per il portiere dell'Università di Craiova

Mediagol ⚽️

Il Palermo blinda la porta. Renzo Castagnini lavora alacremente al fine di completare ed impreziosire il mosaico a disposizione di Silvio Baldini in vista del prossimo campionato di Serie B. Tra rinnovi di calciatori in scadenza, perfezionati e ratificati quelli di Accardi, Lancini, Marconi e Valente, in via di definizione l'accordo con Floriano, protagonisti della promozione da riportare in Sicilia, missione compiuta con Damiani e virtualmente chiuso l'affare Brunori, e nuovi innesti da individuare sul mercato per elevare cifra tecnica e di personalità dell'organico.

In quest'ottica va inquadrata l'operazione relativa al profilo di Mirko Pigliacelli, estremo difensore esperto e performante classe 1993 attualmente in forza all'Università di Craiova. Portiere originario di Roma, che vanta due promozioni in Serie A con le maglie di Sassuolo e Frosinone ed una lunghissima militanza nella Serie B Italiana. Prodotto del florido vivaio giallorosso, campione d'Italia Primavera con la Roma nel 2010-2011, Pigliacelli ha collezionato esperienze significative in carriera anche con Reggina, Pescara, Trapani e Pro Vercelli. Quindi, l'avventura all'estero con l'Università di Craiova, quattro stagioni da protagonista dal 2018 impreziosite dalla conquista di due trofei: la Coppa di Romania nel 2020-2021 seguita dalla Supercoppa nazionale.

Castagnini ha subito fiutato la ghiotta opportunità in un ruolo strategico e di fondamentale importanza, imbastendo una trattativa con il club proprietario del cartellino e trovando ben presto l'intesa con l'entourage del ragazzo. Pigliacelli, legato ancora all'Università di Craiova da un contratto con scadenza 2023 (con opzione per un ulteriore stagione), è chiaramente lusingato dall'ipotesi di difendere la porta del Palermo di Baldini all'alba dell'era targata City Football Group che ne rilancia prospettive ed ambizioni tecniche e societarie. Affare ai dettagli, accordo totale tra management rosanero ed agente del classe 1993 sulla base di un triennale con scadenza 2025. Qualcosa da limare, ma intesa sostanzialmente raggiunta anche tra Palermo ed Università di Craiova per il passaggio del portiere a titolo definitivo al club di viale del Fante, con il cartellino dell'ex Sassuolo valutato tra i duecentomila ed i trecentomila euro.

Si attende il completamento dell'iter burocratico legato alla formalizzazione dell'affare. L'auspicio è di chiudere in tempi brevi, possibilmente entro le prossime quarantott'ore, visto che l'Università di Craiova, già attiva alla ricerca di un sostituto di livello nel ruolo, sarà impegnata venerdì 15 luglio nella prima giornata di campionato della massima divisione rumena contro il Sepsi Sf. Gheorghe. La fumata bianca è ormai ad un passo: MirkoPigliacelli dovrebbe formare con Samuele Massolo la coppia di portieri del Palermo edizione 2022-2023 che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B.