Fallimento U.S. Città di Palermo: Collegio di Garanzia Coni accoglie i ricorsi di Vincenzo Macaione e Alessandro Albanese. Zamparini…

Accolto il ricorso dell’ex vice presidente dell’US Città di Palermo, Vincenzo Macaione.

Il Collegio di garanzia dello Sport, nel procedimento disciplinare relativo alla gestione del club rosanero e legato all’era Tuttolomondo, ha escluso ogni addebito sia per Macaione che per Alessandro Albanese (ex presidente) e Jonh Michael Traecy. Sono stati invece respinti i ricorsi riguardanti Daniela De Angeli, Laura Giordani, Silvana Rita Zamparini, Maurizio Zamparini. Accolti con rinvio alla Corte Federale d’Appello quelli presentati da Andrea Bettini ed Emanuele Facile.

Intanto sono arrivate le parole dell’avvocato, Alessandro Dagnino, che ha difeso Vincenzo Macaione.

“Siamo molto soddisfatti per il pieno accoglimento del ricorso che sancisce l’assoluta estraneità del nostro assistito alle vicende che hanno causato la fine dell’esperienza dell’U.S. Città di Palermo. La decisione è la prova dell’assoluta correttezza dell’operato di Macaione”.

Il procedimento era impiantato sulle presunte responsabilità per i danni cagionati alla società sportiva. I soggetti coinvolti, stando alle accuse rivolte loro della Procura Federale, avrebbero cagionato un danno alla società attraverso alcune operazioni, quali l’acquisto di rami d’azienda finalizzati alla compensazione di debiti fiscali con crediti d’imposta inesistenti.