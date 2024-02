TuttoSport: “Palermo sogna a meno due dal secondo posto. Gol annullato a Pucino…”

L'edizione odierna di "TuttoSport" si sofferma sul Palermo che conquista una vittoria netta contro il Bari, portandosi a due punti dal secondo posto in classifica. Almeno per una notte, la squadra di Corini può gonfiare la propria autostima e sognare in grande. I rosanero hanno dominato la partita fin dal primo tempo, con Ranocchia che ha fatto da ago della bilancia in mezzo al campo. Il suo movimento tra mediana e trequarti ha disorientato la difesa avversaria, creando occasioni pericolose. Al termine del primo tempo, il Palermo è meritatamente in vantaggio grazie al gol di Ranocchia. Nella ripresa, il Bari ha provato a reagire con maggiore aggressività, ma la squadra di Corini ha controllato bene la partita. Di Francesco ha sciupato due buone occasioni per raddoppiare, ma il gol è arrivato al 26esimo su punizione di Di Mariano, con Ceccaroni che ha siglato il 2-0. Segre ha poi messo la ciliegina sulla torta con il suo settimo centro stagionale, il sesto di testa. Un gol annullato a Pucino per fuorigioco ha completato la serata da sogno del Palermo, mentre per Marino la panchina del Bari sembra ormai traballare.