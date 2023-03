Tuttosport: “Palermo, mercato City Group il migliore. Colpo al Tardini di Parma…”

L'ascesa del Palermo di Corini, graduale ma progressiva, nel girone di ritorno lascia presagire un finale di campionato avvincente per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della compagine rosanero. Virtualmente raggiunto il traguardo del consolidamento della categoria, Brunori e compagni hanno decisamente alzato l'asticella delle ambizioni, puntando a capitalizzare al massimo le ultime otto giornate di regular season al fine di conquistare una posizione di pregio in chiave playoff. Dopo i cinque pareggi consecutivi, con non pochi rimpianti, il Palermo ha dato slancio alla sua classifica con la roboante vittoria in rimonta contro il Modena al Barbera, scavalcando il Parma di Pecchia in classifica e collocandosi all'ottavo posto. Proprio la formazione ducale, appena un punto sotto alla squadra di Corini, sarà il prossimo avversario dei rosanero in un suggestivo incrocio con vista playoff in programma sabato prossimo allo stadio "Ennio Tardini". L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea il cambio di marcia del Palermo nelle ultime settimane, figlio anche delle operazioni oculate e di livello messe a segno dal management del club nella sessione invernale di calciomercato.