Turris-Palermo, tante assenze per Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Turris e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco: le probabili formazioni

Il Palermo cerca il primo successo in trasferta nel match in programma domenica pomeriggio contro la Turris. Alle ore 14:30, allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco, andrà in scena la sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" ai danni del Foggia. Un Palermo coeso, intenso e brillante; tre punti che hanno permesso ai rosanero di volare al terzo posto in classifica.