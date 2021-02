TURRIS-PALERMO, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il “bis” nel match in programma mercoledì pomeriggio contro la Turris.

Alle ore 15, allo Stadio “Amerigo Liguori”, andrà in scena la sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla vittoria conquistata contro il Bisceglie grazie ad una performance di livello di Mario Alberto Santana (due assist vincenti per Lucca e Luperini ed una serie di giocate che non sono certamente passate inosservate) la compagine siciliana ha convinto ed oggettivamente ben figurato, tornando in zona playoff. Un successo che dà slancio e morale in vista dei prossimi impegni ufficiali.

In occasione della partita contro gli uomini di Franco Fabiano, Roberto Boscaglia dovrà fare a meno proprio di Santana, che nella giornata di ieri non è partito alla volta di Torre Del Greco, così come degli infortunati Moses Odjer (infiammazione al ginocchio), Masimiliano Doda (problema al bicipite femorale) e Alberto Almici (problema al ginocchio). Quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione per la partita di domenica contro il Catanzaro. Nel dettaglio, invece, l’argentino ha avuto alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a restare a casa. Niente di particolarmente significativo, un fisiologico e comprensibile stato di affaticamento dopo i quasi settanta minuti giocati al “Barbera” (QUI I DETTAGLI). Non sarà a disposizione del tecnico rosanero neanche Gregorio Luperini, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Al cospetto della formazione campana, Boscaglia dovrebbe optare ancora una volta per il 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Marconi e Somma formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker, con Palazzi e uno tra Martin e Broh che verranno schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, dovrebbe toccare di nuovo a Lucca. Infine, Rauti, Kanoute e Valente sono in lotta per occupare gli altri due posti a disposizione per completare il tridente.

Turris-Palermo, accadde all’andata: al “Renzo Barbera“ finì 0-1 per i corallini. Il racconto del match

Ecco le probabili formazioni del match tra Turris e Palermo.

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Esempio, Carannante, Franco, Romano, Loreto; Giannone; Persano.

Indisponibili: Tascone, Signorelli, Alma.

Squalificati: Da Dalt.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Marconi, Somma, Crivello; Palazzi, De Rose, Broh (Martin); Rauti (Kanoute), Lucca, Valente.

Indisponibili: Almici, Doda, Odjer, Santana.

Squalificati: Luperini.