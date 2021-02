Turris-Palermo, Fabiano avverte: “I rosa troveranno una squadra agguerrita, venderemo cara la pelle”

Poco più di tre ore e sarà Turris-Palermo.

Intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia del match in programma alle ore 15 allo Stadio “Amerigo Liguori”, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico della Turris si è espresso sul momento della sua squadra. Nelle ultime cinque partite, i corallini hanno collezionato ben quattro sconfitte, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso dicembre.

“In tre anni siamo stati sempre in sintonia con la società e in questo momento serve solo sostegno mentale. È facile salire sul carro dei vincitori. Mi assumo tutte le responsabilità, ma stiamo vicini a questa squadra, che merita tutto il rispetto. Dobbiamo trovare quella vena di determinazione e umiltà che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione, gli episodi ci stanno condannando, ma la colpa è anche nostra. In questo momento abbiamo bisogno della vicinanza della nostra città. Il Palermo è una delle squadre più importanti del girone, ma troverà una Turris agguerrita, cattiva e determinata. Ce la giocheremo e venderemo cara la pelle. Non sto qui ad elencare le qualità del Palermo, le conosciamo tutti”, sono state le sue parole.

