Triestina-Palermo: la scheda dell’avversario dei rosanero nei playoff di Serie C

Il Palermo disputerà il primo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C contro la Triestina. La gara di andata dell'8 maggio sarà in programma al Nereo Rocco mentre il 12 maggio andrà in scena il match di ritorno al Renzo Barbera

La Triestina sarà l'avversario del Palermo nel primo turno della fase Nazionale dei playoff promozione di Serie C 2021-2022.

La compagine alabardata affronterà i rosanero al "Nereo Rocco" di Trieste nel match di andata in programma domenica 8 maggio 2022 alle 17.30, mentre la gara di ritorno si disputerà allo Stadio "Renzo Barbera", giovedì 12 maggio, presumibilmente alle 20.45, in attesa che la Lega ufficializzi l'orario.

Al culmine del sorteggio effettuato quest'oggi dalla Lega Pro, sono stati resi noti anche i restanti accoppiamenti concernenti gli spareggi promozione di Serie C 2021-2022 (LEGGI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO).

DI SEGUITO LA SCHEDA DEL PROSSIMO AVVERSARIO DEI ROSA

RIFONDAZIONE E SERIE C - In seguito alla terza rifondazione l'Unione Sportiva Triestina 1918 rinasce ufficialmente il 12 aprile 2016 acquistata all’asta giudiziaria per la cifra di centomila euro dall'imprenditore australiano di origini triestine, Mario Vittorio Biasin. Ad assumere la carica di amministratore delegato del club rossoalabardato, l'ex calciatore Mauro Milanese. Dopo una stagione in Eccellenza e quattro campionati di Serie D, nel 2016-2017 la formazione giuliana, guidata dal tecnico Andreucci, chiude il campionato al secondo posto nel proprio girone, alle spalle della capolista Mestre, grazie alla successiva vittoria nei playoff acquisiscono il diritto di prelazione su eventuali ripescaggi e vedono spalancarsi di fatto le porte del professionismo dopo cinque anni dal fallimento, disputando la stagione di Serie C 2017-2018. Nelle prime due stagioni in terza serie (la prima con mister Giuseppe Sannino, la seconda con Massimo Pavanel in panchina) la squadra coglie un undicesimo e un secondo posto, piazzamento quest'ultimo che nel 2019 permette alla formazione alabardata di disputare i playoff promozione fino alla finale, persa poi nel doppio confronto contro il Pisa.

All'inizio della terza stagione di Lega Pro, dopo una serie di risultati deludenti, la società solleva dall'incarico il tecnico Pavanel, sostituito inizialmente da Nicola Princivalli e successivamente da Carmine Gautieri, che guida la squadra all'ottavo posto, per poi uscire dagli spareggi promozione agli ottavi di finale contro il Potenza. Il tecnico napoletano viene confermato per la stagione 2020-2021, ma viene esonerato dopo tredici giornate per lasciare il posto a Giuseppe Pillon. Pochi giorni prima dell'inizio della stagione di Serie C 2021-2022, Pillon viene esonerato e la squadra viene affidata a Cristian Bucchi. La compagine giuliana, guidata dall'ex tecnico di Sassuolo, Benevento ed Empoli, tra le altre, ha chiuso la regular season della stagione di Lega Pro piazzandosi al quinto posto, grazie a quindici vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, con un bottino di 41 gol all'attivo ed altrettante reti subite.

IL TECNICO - Sulla panchina della compagine alabardata dal luglio del 2021, l'attuale coach della squadra, Cristian Bucchi, viene chiamato alla guida della formazione giuliana al posto di Giuseppe Pillon, quest'ultimo esonerato a ridosso dell'inizio della stagione di Serie C 2021-2022. Dopo l'esperienze tra Serie A e B sulle panchine di Sassuolo, Benevento ed Empoli, la stagione di Bucchi sulla panchina della Triestina non parte nel migliore dei modi con soli due punti conquistati nelle prime quattro gare di campionato, frutto di due pareggi ed altrettante sconfitte. La compagine alabardata chiude comunque la regular season del campionato di Serie C al quinto posto, accedendo aa secondo turno preliminare dei playoff dei gironi di Lega Pro. dopo aver superato la Pro Patria per due reti ad uno, la compagine di Bucchi affronterà il Palermo di Silvio Baldini nel doppio confronto valido per il primo turno nazionale gli spareggi promozione.

TOP PLAYER - Bomber della compagine giuliana, l'attaccante classe 1992, Marcello Trotta, ex centravanti di Sassuolo e Frosinone che nel 3-4-2-1 adottato dal tecnico Cristian Bucchi ha avuto modo di collezionare un bottino di sei gol durante la regular season di Lega Pro appena terminata. A quota sei reti, anche il difensore ex Bari ed Avellino, Alessandro Ligi. Cinque marcature all'attivo per il centravanti, classe 1994, Guido Gomez, ex terminale offensivo di Juve Stabia e Catanzaro.

CALCIATORI PIU' RAPPRESENTATIVI - Tra le formazioni del girone A di Serie C, la Triestina è la squadra che presenta l'età media più alta del proprio raggruppamento, con 28,3 di coefficiente anagrafico. Tra i calciatori più rappresentativi della formazione guidata da Cristian Bucchi, l'esperto portiere Daniele Offredi, classe 1988 ex di Avellino e Bari. Nel reparto difensivo spiccano i nomi di Manuele Ligi (32 anni) e Massimo Volta (34 anni), oltre al terzino sinistro uruguagio, Walter Lopez, 36 anni, ex Benevento, Spezia e Salernitana. In zona nevralgica, il calciatore nativo di Messina, Marco Crimi, ex di Cesena, Virtus Entella e Reggina, è il fulcro della linea mediana giuliana. In attacco, Gianluca Litteri (33 anni), Giuseppe De Luca (30 anni) e Marcello Trotta (29 anni) sono tre profili dal background significativo e di buona qualità a disposizione di mister Bucchi.